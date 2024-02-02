موسيس سيمون أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وأنجولا

حصل موسيس سيمون على جائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وأنجولا التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023.

وحقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على أنجولا بهدف دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم، سجله اللاعب أديمولا لوكمان هدف في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

حاول منتخب أنجولا إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة وشكل خطورة كبيرة على مرمى النسور، إلا أنه لم يتمكن من الوصول للشباك لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0.

نيجيريا تنتظر المتأهل من الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

بهذا الفوز يتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ويودع منتخب أنجولا البطولة، وينتظر النسور الفريق المتأهل من مباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.

يذكر أن منتخب نيجيريا تأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد في دور الـ16، بينما تأهل منتخب أنجولا بعد الفوز على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد.