نيجيريا تُقصي أنجولا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على أنجولا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل أديمولا لوكمان هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، الذي شهد إهدار العديد من الفرص على كلا المرميين.

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوابيلي.

الدفاع: كالفن باسي، وليام إيكونج، سيمي إجاي.

الوسط: زيدو سانوسي، أليكس إووبي، أونيكا، أولا أينا.

الوسط الهجومي: لوكمان، موسيس سيمون.

الهجوم: فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ منتخب أنجولا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: سينيوري أنطونيو.

الدفاع: أفونسو، جاسبار، بواتو، كارنيرو.

الوسط: فريدي، كافومانا شو، إستريلا.

الهجوم: جيلبرتو، كريستوفاو مابولولو، جيلسون.

بهذا الفوز يتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ويودع منتخب أنجولا البطولة.

يذكر أن منتخب نيجيريا تأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد في دور الـ16، بينما تأهل منتخب أنجولا بعد الفوز على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد.