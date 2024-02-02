أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم على أنجولا بهدف في الشوط الأول

أنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول متقدمًا على أنجولا بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل أديمولا لوكمان هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، الذي شهد إهدار العديد من الفرص على كلا المرميين.

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوابيلي.

الدفاع: كالفن باسي، وليام إيكونج، سيمي إجاي.

الوسط: زيدو سانوسي، أليكس إووبي، أونيكا، أولا أينا.

الوسط الهجومي: لوكمان، موسيس سيمون.

الهجوم: فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ منتخب أنجولا المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: سينيوري أنطونيو.

الدفاع: أفونسو، جاسبار، بواتو، كارنيرو.

الوسط: فريدي، كافومانا شو، إستريلا.

الهجوم: جيلبرتو، كريستوفاو مابولولو، جيلسون.

يذكر أن منتخب أنجولا حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار بعد الفوز على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ16.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد.