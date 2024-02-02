ضبط 6 أشخاص بينهم طفل مصاب في مشاجرة بالعسيرات

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة طفل في الثانية عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم ضبط طرفي المشاجرة وجرى نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . ا . ح" 12 سنة طالب مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "أبو السعود . ا . ا . ح" 14 سنة طالب ونجل عمومتهما "عتريس . ح . س . م" 49 سنة عامل زراعي .



وطرف ثان "عمرو . م . ا . م" 18 سنة عامل زراعي و"رمضان . ع . ا . م" 35 سنة عامل زراعي و"جمال . ا . م . ع" 61 سنة مزارع نجلي عمومة الأول الطرفان مقيمان بذات الناحية .



تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ عصا شوم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .