سقوط عاطل تعدى على فتاة من ذوي الهمم بالشرقية

ألقت قوات الأمن في الشرقية، القبض على عاطل بتهمة التعدي جسديا على فتاة تبلغ 23 سنة من ذوي الهمم.

وتبين من التحقيقات وأقوال أسرة الضحية، أنهم يقيمون في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأن والدة الفتاة المجني عليها خرجت من الشقة مكان الواقعة وتركت ابنتها المعاقة.

وأضافت الأم في التحقيقات: أنها عندما عادت سمعت صوت ابنتها تتألم وهي ملقاة على الأرض، (بينما فر المتهم هاربا من الشقة)، وعندما اقتربت الأم من ابنتها تأكدت أنها تعرضت لواقعة إغتصاب فتوجهت بها إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا.

وتم عرض الفتاة على الطب الشرعي، حيث تبين أنها تعرضت لواقعة اغتصاب، وتم استدعاء المتهم «ن.أ»، وبمواجهته انهار أمام جهات التحقيق قائلا:«أنا غلطان»، فامرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

حبس عاطل عثر بحوزته على 3 كيلو من مخدر الحشيش بالعياط

قررت نيابة الجيزة ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بعثورهم بحوزته على 3 كيلو من مخدر الحشيش.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة؛ في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته (3 كيلو حشيش – بندقية آلية – عدد من الطلقات - مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة)