الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل تحديث القوات النووية الروسية بشكل شبه كامل

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الجمعة، في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل  بنسبة 95%.
وقال بوتين في كلمته: "اليوم، لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95%. وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا".

وأكد الرئيس الروسي أن ذلك يشكل "حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي، وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي".

وأضاف: "سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد، وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم".

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