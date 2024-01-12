حسام موافي ينصح الشباب بالتسمك بالأمل: اقتدوا بالفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التمسك بالأمل يجعل للإنسنا حياة ويخلق الشفاء، فهو جميل يدعو للتفاؤل.

ووجه موافي نصيحة للشباب والجيل الجديد خاصة المقبلين على الزواج بالتحلي بالأمل في الحياة، مؤكدًا أن الإنسان الذي لديه أمل عمره ما يفكر في الانتحار بأي شكل من الأشكال.

واشار إلى أن عكس الأمل، هو اليأس، محذرا الشباب من فقدان الأمل، مردفًا: “الأمل دا أجمل كلمة ممكن ترددها في حياتك”،

ولفت خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، إلى أنه وفقا لحديث نبوي لن يدخل الجنة أي إنسان بعمله بل برحمة الله، معقبًا: «التغمد برحمة الله أمل، أخواتنا في غزة لم يفقدوا الأمل، لم يتركوا الأمل، ليهم أكثر من 90 يوم دلوقتي وهما تحت القصف لم يفقدوا الأمل».

وأكمل: «يارب هذه الأيام تكون بداية النهاية لدولة الاحتلال، وأن ينصر أخواتنا في فلسطين، طيب عاوزين تعرفوا أخلاق اليهود، أقروا سورة البقرة، فيها كل صفات وأخلاق اليهود، حيث تعد الحقارة والسفالة والندالة، أبرز صفاتهم، دا اللي بنشوفه في غزة، دي رجولة، أها انتوا متعرفوش حاجة عن الأخلاق».