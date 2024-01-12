الجمعة 12 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حسام موافي يكشف سبب زيادة الوزن عقب الإقلاع عن التدخين.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأعراض الانسحابية عند الإقلاع عن التدخين، مردفًا: “الأعراض تختلف حسب مدة التدخين وكنت بتشرب كام سيجارة في اليوم”.

وتابع حسام موافي خلال تقديمه برنامج ربي زدني علما، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأعراض الانسحابية عند الإقلاع عن التدخين، وتتأثر الشعب الهوائية بعملية الإقلاع عن التدخين، حيث تكون هناك صعوبة في الزفير.

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وقال حسام موافي، إن من الأعراض الانسحابية عند الإقلاع التدخين، حيث تمدد الهواء في الرئة، مما يؤدي إلى النهجان، مشيرًا إلى أنه حالة وجود بلغم يجب تناول مضاد حيوي للتخلص من البلغم المصاحب للحكة.

وأوضح حسام موافي، أن هناك بلونة هواء داخل المعدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الرغبة في تناول الأكل، مشيرًا إلى أنه عقب الإقلاع عند التدخين تتبلور هذه البلونة وتختفي من المعدة، مما يجعل الإنسان يقبل على الأكل بصورة كبيرة.

 

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