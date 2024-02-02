أمرت النيابة العامة، بحبس عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية ،وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات .

حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة طنطا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض "مطواة"- سيارة ملاكى "مُبلغ بسرقتها" - دراجة نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم للسلاحين "الناري، الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في الجيزة

وأمرت نيابة الجيزة بحبس صاحب كيان وهمى للنصب على المواطنين فى كرداسة، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى، ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعى، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (33 كارنيه "مزورة" باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته – "جهاز "هارد ديسك"– طابعة حاسب آلى - وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير").

وبفحص الأجهزة المضبوط فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.