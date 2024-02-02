الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

10 ميداليات ذهبية وفضية لنادي المنيا ببطولة الساندا

حفل التكريم
حفل التكريم

حصد نادي المنيا الرياضي، اليوم الجمعة، 6 ميداليات ذهبية، و 4 ميداليات فضية، وذلك خلال مشاركته في بطولة الساندا على كأس اللواء سمير فؤاد.

 

والتي أقيمت برعاية وتنظيم من الإتحاد الأفريقي على صالة ستاد القاهرة الدولي ، للفئات العمرية تحت "12، 14، 16 سنه"، و شارك فريق المنيا خلال المنافسات ، بـ 12 لاعباً ، تمكن خلالها 6 لاعبين من تحقيق المركز الأول وهم اللاعبون ، جوثام جون بولس ، محمد ياسر ، خالد أيمن فوائد ، مصطفى محمد ، مروان محمد ، عبدالرحمن ايمن، بينما تمكن 4 لاعبين من تحقيق المركز الثاني وهم كلمن ، حمزه محمد ، مهاب احمد ، مازن حماد ، أحمد عادل ، وخرج من المنافسات اللاعبين ، الحسن فتحي ، و يوسف أحمد.

ويقوم بتدريب فريق الكونغ فو بنادي المنيا، الكابتن عصام النمر المدير الفني، و يعاونه أحمد ضاحي المدير الإداري ، تحت إشراف المهندس علي بهاء فكري عضو مجلس الإدارة، والمشرف على النشاط.

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