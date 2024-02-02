10 ميداليات ذهبية وفضية لنادي المنيا ببطولة الساندا

حصد نادي المنيا الرياضي، اليوم الجمعة، 6 ميداليات ذهبية، و 4 ميداليات فضية، وذلك خلال مشاركته في بطولة الساندا على كأس اللواء سمير فؤاد.

والتي أقيمت برعاية وتنظيم من الإتحاد الأفريقي على صالة ستاد القاهرة الدولي ، للفئات العمرية تحت "12، 14، 16 سنه"، و شارك فريق المنيا خلال المنافسات ، بـ 12 لاعباً ، تمكن خلالها 6 لاعبين من تحقيق المركز الأول وهم اللاعبون ، جوثام جون بولس ، محمد ياسر ، خالد أيمن فوائد ، مصطفى محمد ، مروان محمد ، عبدالرحمن ايمن، بينما تمكن 4 لاعبين من تحقيق المركز الثاني وهم كلمن ، حمزه محمد ، مهاب احمد ، مازن حماد ، أحمد عادل ، وخرج من المنافسات اللاعبين ، الحسن فتحي ، و يوسف أحمد.

ويقوم بتدريب فريق الكونغ فو بنادي المنيا، الكابتن عصام النمر المدير الفني، و يعاونه أحمد ضاحي المدير الإداري ، تحت إشراف المهندس علي بهاء فكري عضو مجلس الإدارة، والمشرف على النشاط.