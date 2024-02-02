وكيل صحة البحيرة يشهد ختام الدورة التدريبية لمشرفات التمريض

شهد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية (TOT) لمشرفات تمريض تنظيم الأسرة لبرنامج الأسرة بالمحافظة لإعداد صف ثان من المدربين .

وذلك ضمن أنشطة برنامج "أسرة" ، والتى ينظمها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وحرصا من قطاع السكان وتنظيم الأسرة على رفع كفاءة وجودة العملية التدريبية وإعداد صف ثاني من المدربين بالمحافظات وقادرين على القيام بالعملية التدريبية والإشراقية بجودة عالية .

وذلك بحضور الدكتورة نانسي نجيب - المدير التنفيذي الإقليمي لبرنامج الأسرة، والدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، والدكتور بهاء شوكت من برنامج أسرة، والدكتورة أميره عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وبحضور مشرفات تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية، والتى أقيمت فعالياتها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وفى كلمته أمام الحضور - أوضح وكيل الوزارة، أن ما وصلنا اليه من نجاح فى محافظة البحيرة فى مجال تنظيم الأسرة تحقق بفضل تضافر جهود كثيرة، ونتيجة لزيادة الوعي الصحي والتثقيف الصحي من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والسكانيات، وممرضات تنظيم الأسرة، كذلك تدريب الأطباء وتوفير الطبيب الزائر بوحدات الرعاية الأولية، كذلك اطلاق قوافل تنظيم الأسرة بصفة مستمرة، كل ذلك أدى لوصولنا لتلك النسب المتميزة .

كما أكد على أن الزيادة السكانية تضر الدولة وتؤثر على الإنتاج، وأن الدولة عندما اتجهت لمبادرة حياه كريمة، قصدت بالفعل حياه كريمة لجميع المواطنين، وأن القضية السكانية هى أخطر القضايا التى تواجهنا، ولابد من تكاتف جميع الجهود لمواجهتها، وأن يكون هناك حلول واقعية وملموسة لها

وفى نهاية الدورة قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على الحضور.