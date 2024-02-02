تشكيل منتخب نيجيريا أمام أنجولا .. أوسيمين في الهجوم

أعلن المدير الفني جوزيه بيسيرو تشكيل منتخب نيجيريا الأساسي لمواجهة أنجولا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وجاء تشكيل المنتخب النيجيري للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: نوابيلي.

الدفاع: كالفن باسي، وليام إيكونج، سيمي إجاي.

الوسط: زيدو سانوسي، أليكس إووبي، أونيكا، أولا أينا.

الوسط الهجومي: لوكمان، موسيس سيمون.

الهجوم: فيكتور أوسيمين.

يذكر أن منتخب أنجولا حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار بعد الفوز على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ16.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.