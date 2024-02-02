أمم أفريقيا.. أوسيمين يقود تشكيل نيجيريا المتوقع لمواجهة أنجولا

إستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا على تشكيلته الأساسية التي تواجه انجولا مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويدفع بيسيرو في مباراة اليوم بقوته الهجومية الضاربة في محاولى لوضع حد لمفاجآت المنتخب الأنجولي.

ومن المتوقع أن يقود الثنائي الخطير أوسيمين وسيمون موسيس تشكيلة النسور النيجيرية في مباراة اليوم.

ويضم التشكيل المتوقع لنيجيريا امام أنجولا كلا من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.