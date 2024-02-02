أمم أفريقيا.. موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع النهائي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يلتقي المنتخب النيجيري بنظيره الانجولي على ملعب فيليكس بوانيه.

يدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو المرشح الأبرز للتأهل إلى نصف نهائي الكان بعد تخطيه عقبة الكاميرون بسهولة في ثمن النهائي وتصدره لمجموعته على حساب كوتديفوار.

ويامل المنتخب النيجيري في العودة لمنصة التتويج مجدداً بعدما حصد آخر القابه في أمم افريقيا من 11 عاماً.

على الجانب الآخر قدم المنتخب الأنجولي أوراق اعتماده في البطولة بعدما حقق نتائج مميزة سواء في دور المجموعات أو في الدور ثمن النهائي، ويامل الأنجوليين في التواجد لأول مرة في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي أمم أفريقيا

تنطلق مباراة نيجيريا وانجولا ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعد القاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدنية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنجولا في أمم أفريقيا

تنقل مباراة نيجيريا وانجولا ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا حصرياً عبر شبكة قنوات بين سبورتس.