النائب أيمن محسب: المرحلة الثانية من الحوار الوطني تبدأ الشهر الجاري

كشف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، موعد بداية جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

وقال محسب خلال تصريحاته ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "DMC"، اليوم الجمعة، إن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى ستبدأ فى فبراير الجاري.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء كان قاطعا في تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقد اجتماعا بدعوة القوى السياسية والمهتمين بالشأن الاقتصادى.

وواصل محسب أن الدعوة لحوار اقتصادى عميق، يعني أن يكون أكثر دقة وأقرب للتنفيذ، وليس مجرد طرح أطروحات.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الأطروحات المقدمة قابلة التنفيذ مع طريقة التنفيذ، لافتا إلى أنه يتم تناول الأطروحات مع الخبراء والمتخصصين للخروج بأجندة حقيقية سريعة.

وأتم تصريحاته قائلا: “الاقتصاد العالمي كله يمر بأزمات كبيرة”.

وفي سياق آخر، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأضاف أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.

ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.

وذكر المنسق العام. أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها.