شباب الصحفيين عن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الإقتصادية: خطوة مهمة نحتاج إليها

أكدت جبهة شباب الصحفيين على إن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلتة الثانية في هذا التوقيت خطوة هامة جدا كنا نحتاج إليها خاصة إن مجلس الحوار الوطني استجاب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة الأوضاع الإقتصادية بعمق ومسئولية بحثا عن حلول سريعةتواجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة على تحسين معيشة المواطن البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز .



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن دعوة الرئيس للحديث عن الاقتصاد في الحوار الوطني يؤكد على إن "السيسي"واحد مننا يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل آمالة وآلامة .



اضاف طواله: إن الحوار الوطني استطاع أن يبني جسور من الثقةبين كافة مؤسسات الدولة والمواطنين من خلال حوار مفتوح وجلسات عمل شعارها الصراحة والوضوح والشفافية من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي نسعى إليها جميعا في الجمهورية الجديدة.



أشار رئيس الجبهة إلي انة حان الوقت أن نضع مصلحة مصر فوق الجميع ونساند وندعم بكل قوة واخلاص الدولة المصرية في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن وعلينا جميعا مسئولية وطنية تجاة الوطن بالعمل المخلص الدؤوب على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد لمواجهة كافة التحديات بإصرار وعزيمة ونحن قادرين على ذلك خاصةً إننا نقف على أرض صلبة قوية نابعة من إيماننا الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية