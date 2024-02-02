4 فرق ضمنت التأهل  للدورة الرباعية للترقى للدرجة الثالثة فى الفيوم

ضمنت 4 فرق لكرة القدم بالفيوم فى دورى القسم الرابع التأهل للدورة الرباعية للترقى الى دورى القسم الثالث بمنطقة الفيوم لكرة القدم قبل نهاية الدورى باربعة اسابيع .يأتى ذلك عقب فوز فريق جولدن جيت عصر اليوم على فريق اس اى كا بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهم على ملعب سنورس وبذلك ارتفع رصيد فريق جولد جيت الى 36 نقطة واحتل فريق كفر محفوظ المركز الثانى ويحتاج نقطة واحدة من المباراتين القادمتين وفى المجموعة الاولى اعتلى فريق السيليين القمة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق سيلا الذى احتل المركز الثانى ويتبقى فى المجموعة اربعة اسابيع وبذلك ضمنت الفرق الاربعة الدخول فى الدورة الرباعية للترقى الى دورى القسم الثالث والتى من المقرر اقامتها عقب عيد الفطر.يشرف على مسابقات دورى القسم الرابع الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن محمد سامى مقرر لجنة المسابقات ويرأس لجنة المسابقات فى المنطقة الكابتن حسنى خطيرى .

تصفيات الناشئين

من جهه اخرى قررت منطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة اقامة مباريات الدور ربع النهائى للناشئين مواليد 2003 يوم الاحد القادم فى الواحدة ظهرا حيث تقام مباراتى العدوة وبريميرو على ملعب العدوة وفريقى طاميه وكفر محفوظ على ملعب طاميه واقامة مباريات الدور نصف النهائى لمواليد 2005 يوم السبت 10 فبراير بلقائى الساحة وبريميرو على ملعب الساحة وطاميه وقلهانة على ملعب طاميه وتقام المبارتان فى الواحدة ظهرا وتقرر ان تقام ركلات الترجيح من علامة الجزاء فور فى حالة انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل .

وكان فريق طاميه قد فاز ببطولة دورى الناشئين فى المنطقة لمواليد 2007 عقب فوزه على فريق بريميرو بركلات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .