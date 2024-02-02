إصابة 7 أشخاص فى حادثي تصادم وإنقلاب بالمنيا

شهدت محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، وقوع حادثي تصادم وإنقلاب ، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ، حيث استقبلت مستشفى ملوى التخصصى،جنوب محافظة المنيا، شخصين اصيبوا في حادث إنقلاب ، فيما استقبلت مستشفى سمالوط التخصصى 5 آخرين اصيبوا فى حادث تصادم.

وذلك بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وكان اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص، في حادثي انقلاب وتصادم، بمركزي ملوي وسمالوط في المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

فقد شهد طريق الأشمونيين، أمام مصنع العسل بمركز ملوي جنوب المنيا ، حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية ، بسبب السرعة الزائدة ، مما تسبب في إصابة شخصين اثنين ، بينهم طالب وعامل، مقيمان بقرية تونا الجبل بمركز ملوي.

فيما شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي ، أمام مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إنقلاب سيارة رقم 8359 ود س، ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة ، وإحتلال عجلة القيادة ، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص مقيمين جميعا ببني سويف.

وتم نقل المصابون إلى المستشفيات للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة .