الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادثي تصادم وإنقلاب بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، وقوع حادثي تصادم وإنقلاب ، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ، حيث استقبلت مستشفى ملوى التخصصى،جنوب محافظة المنيا، شخصين اصيبوا في حادث إنقلاب ، فيما استقبلت مستشفى سمالوط التخصصى 5 آخرين اصيبوا فى حادث تصادم.

 

وذلك  بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وكان اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص، في حادثي انقلاب وتصادم، بمركزي ملوي وسمالوط في المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

 

فقد شهد طريق الأشمونيين، أمام مصنع العسل بمركز ملوي جنوب المنيا ، حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية ، بسبب السرعة الزائدة ، مما تسبب في إصابة شخصين اثنين ، بينهم طالب وعامل، مقيمان بقرية تونا الجبل بمركز ملوي.

 

فيما شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي ، أمام مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إنقلاب سيارة رقم 8359 ود س، ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة ، وإحتلال عجلة القيادة ، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص مقيمين جميعا ببني سويف.

 

وتم نقل المصابون إلى المستشفيات للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة  .

الجريدة الورقية