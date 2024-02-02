نقابة العلاج الطبيعي تحذر من شخص ينتحل صفة طبيب

أرسلت النقابة العامة للعلاج الطبيعى تحذير للمواطنين من التعامل مع شخص يدعى محمد عبد العال لانتحال صفة أخصائى علاج طبيعى علما بأن المذكور يدير مجموعة من المراكز تحت مسمى مركز التأهيل والطب الرياضى وبالكشف عن المذكور تبين عدم وجود اسمه بسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعى وسجلات وزارة الصحة علماً بانة لا يجوز التعامل مع المرضى إلا للحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

وذكرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى في بيان لها بأن خريجى التربية الرياضية لا يحق لهم استقبال أو فتح مراكز علاجية ويحظر عليهم التعامل مع المرضى طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19 مايو 2018 وأن دور خريجى التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عن الأصحاء وفقا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2010 ويتبعون النقابة العامة للمهن الرياضية ويقتصر أماكن عملهم داخل المدارس ومراكز الشباب والنوادى الاجتماعية وصات الألعاب الرياضية.

وقد كلفت النقابة العامة للعلاج الطبيعى المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ رسمي ضد المذكور للنيابة.