حتى 11 فبراير.. الحوار الوطني يبدأ استقبال المقترحات والأفكار للمرحلة الثانية

قال مجلس أمناء الحوار الوطني المصري إن الحوار أوجد مساحات مشتركة، من أجل الوصول إلى الأفضل.. فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية.



وأضاف مجلس الأمناء من خلال الصفحة الرسمية للحوار على "فيسبوك": مع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطني أرقاما وبريدا إلكترونيا لاستقبال المقترحات مكتوبة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

⚫️ واتساب:

+201025521555

+201093888833

⚫️ البريد الإلكتروني:

[email protected]

