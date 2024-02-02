ضبط 105 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات (كائنة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) ، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت (105284 لتر مواد بترولية) للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النياب التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والعمل على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وفي سياق منفصل ألقت مباحث مركز طاميه بالفيوم القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة سرقة 22 رأس ماشية من الأغنام من أحد الفلاحين بالمركز وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة طامية بحضور المجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ لديوان عام مركز طامية وتحرير محضر بسرقة 22 رأس اغنام.وتم إخطار النيابة والتى قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين والتي كشفت عنهم التحريات وهم

مبروك . ب . ع" 42 سنة عامل، و"احمد . س . س . ع" 39 سنة عامل، و"حماده . ق. أ ظ" 33 سنة، ومحمد . أ . ر . 29 سنة ، وعبد الرحمن . ج . م 22 سنة، وعوض . م . ر 35 سنة وجميعهم من قرية قصر رشوان دائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتم عمل عدد من الأكمنه الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين .وقد تمكن معاون مباحث مركز شرطة طاميه من ضبط المتهمين "مبروك . ب . ع" 42 سنة عامل، و"احمد . س . س . ع" 39 سنة عامل، و"حماده . ق. أ ظ" 33 سنة.

وبمناقشة المتهم الأول مبروك . ب. ع أقر بصحة التهمة المنسوبة له وهي قيامه وباقي المتهمين بسرقة ٢٢ رأس اغنام الخاصين بالمجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ وشقيقة موسى .

سلاح نارى

تم التحفظ عليهم وبتطوير مناقشتهم أقروا باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش في الواقعة وارشد عن مكان تواجد السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإحدى الأراضي الزراعية بجوار منزلة داخل كيس بلاستيكي اسود اللون، وأقر المتهم الثاني ا احمد. س. س ع والمتهم الثالث حماده. ق بصحة قيامهم وباقي المتهمين بسرقة الأغنام تحت تهديد السلاح وعلية ثم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحيلوا إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .