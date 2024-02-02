الأردن تكتب التاريخ وتصعد لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة

تأهل منتخب الأردن إلى دور نصف نهائي كأس آسيا، في إنجاز مميز للكرة الاردنية بالصعود للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ النشامى.

صعد منتخب الأردن بقيادة مدربه المغربي عموتة، بعد الانتصار على نظيره طاجيكستان بهدف نظيف، كان كفيلا بتأهل النشامى للدور المقبل.

جاء الهدف في الدقيقة 66 عبر لاعب الاتحاد السكندري السابق عبد الله نصيب الذي سجل هدف التقدم للأردن في مرمى طاجيكستان، بعد ضربة رأسية سكنت الشباك معلنا الهدف الأول.

وينتظر منتخب الأردن في دور نصف نهائي كأس آسيا الفائز من مباراة كوريا الجنوبية و أستراليا التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

على الجانب الآخر، يلعب منتخب قطر أمام أوزبكستان، واليابان ضد إيران غدا السبت في دور ربع نهائي كأس آسيا، ويلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الآخر المتأهل من المباراة الثانية في نصف النهائي.

ويحمل منتخب قطر لقب البطولة المتوج بها في النسخة الأخيرة على حساب نظيره الياباني بعد الفوز عليه في المباراة النهائية.