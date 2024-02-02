مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

أكد الكرواتي بيتر سيجرت مدرب منتخب طاجيكستان، أن حظوظ فريقه تبدو متساوية مع الأردن، في المواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة، على ستاد أحمد بن علي، في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

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ويتطلع المنتخبان للتأهل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخهما، بعد أن قدما مستويات جيدة في البطولة حتى الآن.

ولم يسبق للمنتخب الأردني أن عبر دور الـ16 خلال الشكل الحالي للبطولة ، بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين إلى دور الثمانية في ظل النظام القديم حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبا وذلك في عامي 2004 و2011.

وفي المقابل، هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب طاجيكستان في البطولة، وقد استطاع أن يتأهل لدور الثمانية، وسطر تاريخا جديدا لنفسه.

وكان المنتخب الأردني تأهل إلى دور الـ16، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوزه على ماليزيا 4 /صفر وتعادله مع كوريا الجنوبية 2 /2 وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب الأردن وطاجيكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

واستطاع المنتخب الأردني أن يعبر عقبة المنتخب العراقي في الدور قبل النهائي بعدما قلب تأخره 1 /2 إلى فوز 3 / 2 في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

يمكن متابعة البث التلفزيوني المباشر لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023، في الوطن العربي وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، باستثناء السعودية والإمارات والعراق.

يمكنكم متابعة البطولة داخل العراق عبر قناة الرابعة العراقية، وفي السعودية عبر شبكة قنوات SSC، وفي الإمارات عبر شاشة قناة أبو ظبي الآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان

Alrabiaa Sport.

beIN ASIAN CUP 1.

SSC1 HD.

أبو ظبي الرياضية الآسيوية HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الأردن وطاجيكستان عبر الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".