مئات الصهاينة يغلقون معبر نيتسانا ويمنعون دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

تظاهر مئات المستوطنين أمام معبر "نيتسانا" الحدودي وأغلقوه لمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأظهر فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، المئات من المتظاهرين الصهاينة يتوافدون على المعبر، ما تسبب في إغلاقه أمام مرور قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

حرب غزة في يومها الـ119

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ119 حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بلغت 27019 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن 118 شخصا على الأقل قتلوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66139 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.