بلوجر تتهم يوتيوبر بالتعدي عليها ونشر صور فاضحة على المواقع الإباحية.. صور

رمقت طفليها بنظرة وخبأت وجهها، تجفف ما ذرفته عيناها من دمع، لا تريدهما أن يراها على هذه الحالة، لملمت شتات نفسها المنكسرة، وبدت صامدة لتروي مأساتها مع يوتيوبر يدعى "أكرم. س" بداية من التشهير بها، ونشر صورها في مواقع البورنو، وحتى محاولة قتلها وطفلها الكامن في بطنها.

أرباح فديدوهات الطبخ

صرخة أطلقتها البلوجر "نجلاء" 38 سنة، الكائنة في منطقة المقطم، بعدما أشتد عليها ألم ذراعها المصاب، بجرح غائر، وتعامل مع الأطباء بـ 19 غرزة، لتقول لدي قناتين على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب "، أنشر في أحدهما محتوى خاص بالطبخ، والأخرى موضوعات عامة، ومن الأرباح أنفق على طفلي، "ملك ومهند".

وأوضحت البلوجر خلال تصريحات خاصة لـ " الوفد"، أن يوتيوبر شهير يدعى "أكرم. س"، يمتلك العديد من القنوات على يوتيوب، دعاها للانضمام لمجموعته بقناتيه، مقابل أربح توزع عليهم، وبعد اقناعها بتقديم محتوى هادف الغرض منه النهوض بالذوق العام ومواجهة الظواهر السلبية.

البلوجر نجلاء المجني عليها

الزهر بيلعب

استجابت "أم مهند" صانعة محتوى الطبخ، وانضمت لجيش القنوات الجرار التابع لـ "أكرم" وتفاجأت بزيادة الأرباح على قناتها، ووجود ممولين من داخل مصر وخارجها، " الدنيا بدأت تلعب معاي"، مشيرة، إلى أن الأيام الوردية لم تطول، وظهر تغيرات جذرية، حيث كان يلطب منا مهاجمة أشخاص يختارهم هو.

وتابعت، طلب مني وضع صورته كلفية في جميع لايفاتي التي أنفذها باسم الشركة التي بيننا، لم تروق لي الحالة التي وصلت لها، من تسخير قناتي لمهاجة الناس، وتربح الدولارات، من خلال السب والقذف.



سب الناس وتربح الدولارات

وصمتت للحظات، وكأنها تغوص في بحر ذكرياتها، لترى الأيام الطيبة، قبل انضمامها لجيش قنوات اليوتيوبر الشهير، والدولارات التي كانت تتربحها، دون عناء.

وأضافت من زلت قدمها، في بركة اليوتيوب، قررت فض الشراكة، والتفرغ لمحتوى الطبخ التي بدأت به، لا أعلم أني سألاقي الويلات على يد من يتربح على سب الآخرين.



صوري على مواقع البرنو

قرار نجلاء بالانسحاب كان نقطة فاصلة لها ولأسرتها، فحياتها بعد فض الشراكة، تغيرت 180 درجة، أردفت من شُهر بها، شن "أكرم"، حملات ضدي، وسخر قنواته لمهاجمتي ليل نهار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وضع صورتي في المواقع الإباحية، وأرفق رقم هاتفي.



واستفحل في جبروته، بأن طال بطشه ابنتي "ملك"، ووضع صورتها أيضا في مواقع البرنو، ليضر بصغيرتي، إضافة إلى تهديداته المستمرة.



محاولة قتل نجلاء

لم نصل بعد للفصل الأخير في مأساة "نجلاء" فجرح يدها المُخبي بين الشاش والقطن الطبي، يبوح بمعناتة جديدة، وتقول يوم الأحد الماضي، وخلال خروجي من سيارتي أمام العقار محل سكني، اقترب مني رجل ضخم وفجأة وضع في عيني مادة حارقة، وبسلاح أبيض وجه لي طعنة في الوجه ، لكن شاء القدر أن تستقر الضربة في يدي، لتسطر جرح غائر، خيطه الأطباء بـ 19 غرزة.

صرخاتي جاءت بالأهالي، وهرب من كان يريد قتلي، بعدما لطخت دمائي ملابسه، وطفلي جالس في السيارة ينادي على والدته الباكية سالت دمائي وكست الأرض، وتحسست بطني خوفا على جنين سكن أحشائي، وفقدت الوعي، حررت السيدة المكلومة محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

القبض على يوتيوبر شهير متهم بالتعدي على البلوجر نجلاء

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وإحداث إصابات بالغة لها.

وبإجراء الفحص، تبين أنه بتاريخ 28 يناير 2024 تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح قطعية باليد، بتضررها من أحد الأشخاص، نجله، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي بتحريض آخر للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.