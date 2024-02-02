وكيل جوزيه جوميز يكشف كواليس مفاوضات الزمالك وسبب رفضه الأهلي في 2018

كشف وكيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، كواليس مفاوضات الزمالك لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته وإسناد المهمة لمعتمد جمال بشكل مؤقت.

قال وكيل جوزيه جوميز في تصريحات تلفزيونية أن المفاوضات استغرقت 5 أيام ووجدنا احترافية عالية في التعامل وهذا الأمر جعل المدرب متفائل بالفترة المقبلة.

وواصل أن جوميز يعلم ظروف الزمالك جيدا وسيقود مرانه الأول في بداية الأسبوع مضيضا إلى أن المدرب يعرف طبيعة اللاعب المصري وسبق له تدريب كل من: عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي.

وأشار إلى أن جوميز كان قريبا من تدريب النادي الأهلي ذلك في عام 2018 ولكن ظروف عائلية منعته من خوض التجربة.