تشكيل الجهاز الفنى لفريق الزمالك بعد تعيين البرتغالى جوميز

عبد المنصف خارج الجهاز

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز

مدرب مساعد أندري بيكي

مدرب حراس لويس فيسنتي

مدرب أحمال جواو ميشيل

وبالتالي، رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس في الفترة السابقة وبشأن وجود مدرب مصري فالزمالك منح لمعتمد جمال حرية اتخاذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الاعتذار وفي حالة عدم وجود قبول من معتمد بالبقاء، ستكون هناك مفاضلة بين استمرار احمد مجدي أو طرح أسم بديل من مدربي النادي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.