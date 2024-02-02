يونيسف: أعراض خطيرة تظهر على أطفال غزة 17 ألفاً انفصلوا عن عائلاتهم

الحرمان من الغذاء، وصدمات القصف، والوضع الصحي الكارثي.. جوناثان كريكس، ممثل اليونيسف في فلسطين، ينبه إلى الوضع المأساوي لأطفال غزة.

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، أن "17 ألف طفل في غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم" خلال الحرب، ويعتقد أن "جميع الأطفال تقريبا" في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وقال مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية، جوناثان كريكس، إنه قبيل تصاعد العنف، كان ثلث أطفال غزة بحاجة بالفعل إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع. واليوم ازدادت الحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

وأضاف كريكس: "باتت تظهر على الأطفال أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية. ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف".