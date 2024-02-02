خاص..معتمد جمال يوافق على العمل مع جهاز الزمالك الجديد

أول مران لجوميز غدا

وافق معتمد جمال على العمل ضمن جهاز البرتغالى جوزيه جوميز الذى وقع عقدا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة موسم ونصف ومعه ثلاثة مساعدين هم مدرب مساعد أندري بيكي ومدرب حراس لويس فيسنتي ومدرب أحمال جواو ميشيل وبالتالي، رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس في الفترة السابقة

ويصل مساء اليوم معتمد جمال قادما من الامارات حيث يتواجد فى التدريبات غدا ويجتمع مع جوميز ويعرض تقرير ع ك كبير وصغير فى الفريق .

‎ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مؤتمراً صحفياً في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل للحديث عن بعض الملفات الهامة .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تُذاع وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء عبر قناة نادي الزمالك.‎

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.