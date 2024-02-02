350 ملاكم يتنافسون فى بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2009 بالفيوم

تنطلق غد السبت بنادى شباب ناصر بالفيوم، بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2009 التى تقام خلال الفترة من السبت 3 إلى الخميس 8 فبراير و التى تبدأ مراسم البطولة بتوقيع الكشف الطبى على اللاعبين والميزان لـ 13 وزن من 46 كيلو إلى + 80 كيلو ثم المؤتمر الفنى للبطولة بحضور جميع المدربين والإداريين.

يتنافس للفوز بمراكز المتقدمة للبطولة اكثر من 350 ملاكم يمثلون عدد كبير من مناطق وأندية ومراكز الشباب بمحافظات " الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - دمياط - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - الجيزة - القاهرة - القليوبية - الفيوم - الشرقية - المنوفية - بنى سويف - الأقصر - أسيوط " و قال الكابتن شريف عبّد الناصر المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم، إن اللعب بالملابس القانونية الأحمر والأزرق والقفازات وواقيات الرأس طبقا للقانون والتى توفرها اللجنة المنظمة للبطولة، و يشرف على المنافسات عدد كبير من الحكام المحليين والدوليين برئاسة الكابتن انور عبد الخالق، رئيس لجنة الحكام، و الكابتن وحيد مدنى عصو مجلس اداراة الاتحاد.

عروض فنية فى افتتاح البطولة

واكد الدكتور عماد بليدى رئيس منطقة الملاكمة بالفيوم، ان حفل افتتاح البطولة، يشهد عدد من العروض الرياضية واستعراض الفرق المشاركة فى البطولة،ويشهد البطولة القيادات الشعبية والتنفيذية فى المحافظة والدكتور علاء شيلابى منسق عام البطولة، كما يتضمن برنامج حفل الافتتاح، ترحيب بالضيوف والفرق المشاركة بالبطولة، وعروض فنية تقدمها فرق قصر ثقافة الفيوم الاستعراضية، ثم الإعلان عن بدأ منافسات وتصفيات البطولة.

يقام حفل توزيع ميداليات الفوز الذهبية والفضية و البرونزيّة، وشهادات التقدير وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث، فى حفل الختام يوم الخميس القادم بحضور، الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة و امين صندوق اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد العربى للملاكمة، وقيادات المحافظة ، فى احتفالية كبرى تكريما للفرق الفائزة بالبطولة.