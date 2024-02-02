ضربة إسرائيلية تنهي حياة مستشار من الحرس الثوري في دمشق

قتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتعرضت العاصمة السورية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف الجنوب فجر اليوم، فيما أسقطت الدفاعات الجوية عددا من الصواريخ.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ طهران لن تبدأ حربا لكنها سترد بقوة على أي أحد يتجرأ عليها.

الحرس الثوري يرد على التهديدات الأمريكية

وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع عن قيمتها ومبادئها أمام أعدائها".

فيما صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين، ولكن نقول لهم لقد اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، لن نترك أي تهديد بدون رد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.