الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ضربة إسرائيلية تنهي حياة مستشار من الحرس الثوري في دمشق

ضربات جوية في دمشق
ضربات جوية في دمشق

قتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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إطلاق عدة صواريخ من الجولان على مواقع في السيدة زينب جنوب دمشق (شاهد)

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

وتعرضت العاصمة السورية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف الجنوب فجر اليوم، فيما أسقطت الدفاعات الجوية عددا من الصواريخ.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ طهران لن تبدأ حربا لكنها سترد بقوة على أي أحد يتجرأ عليها.

الحرس الثوري يرد على التهديدات الأمريكية

وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع عن قيمتها ومبادئها أمام أعدائها".

فيما صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين، ولكن نقول لهم لقد اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، لن نترك أي تهديد بدون رد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

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