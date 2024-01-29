إطلاق عدة صواريخ من الجولان على مواقع في السيدة زينب جنوب دمشق (شاهد)

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق لقطات من إطلاق صواريخ عدة من الجولان على مواقع في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

ويظهر الفيديو لحظة إطلاق الصواريخ من الجولان ووصولها للهدف.

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام سورية إن دوي عدة انفجارات تردد قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لوكالة “رويترز” أكد قيادي أن التفجير استهدف موقعا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات السورية ولا بيان في وسائل إعلام رسمية.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

ورجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف ربما يكون إسرائيليا.

وأكد المرصد أن القصف استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تعتبر أحد مقرات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وسط تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ.

وأشار المرصد إلى سقوط 6 قتلى بينهم موالون لإيران في القصف الإسرائيلي.