الأرصاد: استمرار موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ أيام، موضحة أنها تتأثر بالمنخفض الجوي منذ الإثنين الماضي، ومن المنتظر أن يستمر هذا التأثير حتى اليوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية الجمعة، أنّ المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية، كما تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مصحوبا بكتل هوائية شديدة البرودة وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيم الحرارة.

الأرصاد تكشف درجة الحرارة على القاهرة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة، مضيفة: “ما زالت الأجواء الشتوية الباردة مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء مائلة للبرودة إلى مائلة للدفء في المناطق الجنوبية”.

وأشارت إلى أنّ قيم الحرارة الصغرى منخفضة بشكل كبير، وتشهد فترة الليل أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، مشددةً على أن فرص الأمطار مستمرة منذ أمس وأوله على المحافظات الساحلية.

الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أن تستمر فرص الامطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وقد يتساقط معها حبات البرد على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وستمتد الأمطار إلى المحافظات الداخلية بكميات أقل، فتكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

تابعت: “وتمتد الأمطار خفيفة إلى بعض الاماكن من شمال الصعيد، وبدأ يقل نشاط الرياح نوعا ما، وهو نشاط نسبي في بعض الأماكن، وهو ما يجعلنا لا نشعر بقيم الحرارة منخفضة بالشكل الكبير مثلما حدث أمس وأوله، لكن قيم الحرارة لا تزال منخفضة”.

وذكرت أن الصقيع يتكون على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد ومنخفض الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم الحرارة في هذه المناطق إلى أقل من 5 درجات.

وأكدت، أن المدن الجديدة والأماكن المفتوحة يشعر فيها المواطن بالبرودة أكثر مما يحدث في المدن الداخلية، فلو كانت الصغرى بالقاهرة الكبرى 10 درجات فإنها تكون 7 درجات مثلا في المدن الجديدة.