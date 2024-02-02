الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: سيراميكا كليوباترا المرشح الأول للفوز بكأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

كشف محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق إيجابيات بطولة كأس الرابطة المصرية، مشيرًا إلى أهميتها في الحفاظ على مستويات اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

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سيراميكا كليوباترا يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

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سيراميكا يتقدم على سموحة في الشوط الاول بكأس الرابطة

أضاف اليماني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "بطولة كأس الرابطة فرصة جيدة للأندية واللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وواصل: "اللاعبين في حاجة دائمًا للمباريات حتى يحافظوا على مستوياتهم ، خاصة في فترة التوقفات".

وتابع: "المصري البورسعيدي حقق مفاجأة كبيرة بعد الفوز على براميدز بثلاثية في ربع نهائي كأس الرابطة، والتأهل للدور قبل النهائي، وسيراميكا يسير بشكل جيد، وأتوقع أن يكون المرشح الأول للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي".

وأتم تصريحاته : "سيراميكا يمتلك مدير فني محترم، والنهائي سيجمعهم بالمصري البورسعيدي، ولكني أتوقع تتويج سيراميكا بالبطولة".

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