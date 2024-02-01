سيراميكا كليوباترا يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

حقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي البطولة.

أحرز الهدف الأول بتمريرة رائعة من أحمد قندوسي إلى أحمد ياسر ريان الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 12 من المباراة.

وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 34 من كرة عرضية من أحمد قندوسي من الطرف الأيمن لصالح سيراميكا من ركلة ركنية ليحاول شريف رضا تشتيت الكرة لتسكن الشباك.



تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.