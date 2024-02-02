الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معارض للسلع الغذائية بالعاصمة الإدارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت عايدة محي الدين، رئيس اتحاد عمال العاصمة الادارية الجديد، المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لبحث اقامة معرض للسلع الغذائية، وذلك بحضور احمد الجوهرى، سارة نصر، اعضاء هيئة مكتب العاصمة الادارية . 

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اكدت عايدة محي الدين، انه تم خلال اللقاء عرض مقترحات اتحاد عمال العاصمة لإقامة عدد من معارض المواد الغذائية المدعمة داخل العاصمة وتوفير جميع السلع. 

 أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات خلال اللقاء، أنهم يلمسون بشكل جاد جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة، والحرص على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، مرحبا بعرض اتحاد عمال العاصمة الادارية الجديد لإقامة معرض للسلع الغذائية.

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