الجمعة 02 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإذاعة الإسرائيلية: "حماس" تستغل أي انسحاب للجيش وتعود إلى أماكنها وينقصنا المعلومات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" تستغل أي انسحاب للجيش الإسرائيلي وتعود إلى أماكنها داخل قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه ينقص الجيش الإسرائيلي المعلومات الاستخبارية، خاصة وأن عناصر ونشطاء حركة حماس ينتقلون من مكان إلى أخر ومن منزل إلى آخر، فهم في حركة دائمة، يصعب معها الحصول على أي معلومات استخبارية حول الوضع في غزة.

ونقلت الإذاعة عن يوسي ميلمان، المعلق العسكري الإسرائيلي لشؤون الأمن والاستخبارات، أنه عندما يخفف جيش الدفاع الإسرائيلي من قواته، فإن حماس تستغل هذا الأمر وتعود إلى المنطقة، مشيرًا إلى أنه تجري في شمال قطاع غزة حرب استنزاف وحرب عصابات.

ويتزامن ذلك مع ما زعمته صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أجرت محادثات مع دولة خليجية لتمويل بناء سياج تحت الأرض على محور فيلادلفيا، الواقع بين مصر وقطاع غزة.

 

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