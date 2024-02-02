ديسابر يستقر على تشكيل الكونغو أمام غينيا بربع نهائي أمم إفريقيا

أستقر الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام غينيا والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على إستاد " الحسن واتارا" ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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ومن المتوقع أن يبدأ ديسابر لقاء الليلة أمام منتخب غينيا بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: ليونيل نزاو.

في خط الدفاع: كالولو، مانجولو، باتوبينيسكا، ماسوكو.

في خط الوسط: ديانجانا، آرون تشيبولا، موتوسامي، تشارلز بيكيل.

في خط الهجوم: باكامبو، يوان ويسا.

وفي سياق متصل أكد ديسابر على جاهزية منتخب الكونغو لمواجهة غينيا في الدور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وقال ديسابر في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء غينيا: " عبور منتخب مصر إنجاز لنا في البطولة وهو ما يمنحنا مزيدًا من الثقة لأننا نتحدث عن المنتخب الأكثر تتويجًا بالبطولة".

وأضاف : " قبل انطلاق البطولة كنا نتواجد رالمركز الثالث عشر في تصنيف المنتخبات الأفريقية، الآن نحن بين الثمانية الكبار وأمامنا فرصة ذهبية للوصول إلى نصف النهائي".

وأتم : " مباراة الكونغو تبقى 50% لكل فريق ويجب أن نكون متواضعين".