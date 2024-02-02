طالب يسطر نهاية حياة نجلة عمه الرضيعة بطلق ناري بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي طفلة رضيعة تبلغ من العمر عام ونصف تقيم بدائرة مركز البلبنا جنوب محافظة سوهاج مصابة بطلق ناري فتحة دخول أعلى الذراع الأيمن وفتحة خروج من الجانب الأيسر من البطن وتوفيت عقب وصولها أصابها نجل عمها عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري حال تواجده بالمنزل وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول الطفلة "سندس . ت . خ . ك" البالغة من العمر عام ونصف ومقيمه دائرة المركز مصابة بطلق ناري فتحة دخول أعلي الذراع الأيمن وفتحة خروج من الجانب الأيسر من البطن وتوفيت عقب وصولها .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "تامر . خ . ك . س" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل شقيقه "خلف الله . س . خ . ك" 18 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نجم عنه إصابة نجلته ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بطريق الخطأ .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .