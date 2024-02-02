سيد معوض ينتقد صفقات الزمالك الشتوية

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق، أنه مندهش من قيام نادي الزمالك بضم 4 لاعبين في مركز واحد في وسط الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض تعاقد مع محمد شحاتة وناصر ماهر وأحمد حمدي وعبدالله السعيد والرباعي قادر على اللعب في مركز صانع اللعب، موضحًا أن الفريق كان في حاجة لضم مدافع قوي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بيان اتحاد الكرة جاء بعد خروج منتخب السنغال والمغرب، وكان لابد أن يصدر عقب الخسارة أمام الكونغو، وفوجئنا بتصريحات روي فيتوريا فقط ولم نكن نعرف أساسا ما هي أهدافه، أو وجود خطة معينة لاكتشاف لاعبين وتطوير آخرين وتقليل الأعمار السنية، وكان لابد أن يشرح لنا استراتيجيته من قبل البطولة وما هي افكاره للتجهيز لكاس العالم، هناك أمور كثيرة لم يتم ايضاحها مطلقا".

وأضاف: "اتحاد الكرة ينفق كثيرا على المنتخبات، وينفذ طلبات المدربين، لكن قصة الرقابة على المديريين الفنيين، فمن المفترض أنه تم التعاقد مع مدرب كبير نثق فيه، وكان من المفترض أن يكون هناك سيستم معين، وكيروش لو كان متواجدًا في الوقت الحالي، كان محمد شوقي سيتولي تدريب المنتخب الاوليمبي، من اجل التنسيق بينهما".

وزاد: "نحتاج لتنظيم معين وأشخاص لديها القدرة على التخطيط لسنوات مقبلة، الأمر أكبر من التعاقد مع مدير فني، أثق في قدرتنا على الصعود لكأس العالم، ولكن النقطة الفاصلة هي مدى قدرتنا على تحقيق انجاز في البطولة".

وأكمل: "لا نريد الدخول في دوامة جديدة باستقالة اتحاد كرة ومن ثم تعيين لجان ويتحكم الفيفا مجددًا في الكرة المصرية".

وزاد: "منتخبات قارة افريقيا اصبحت ترتدي تشيرتات احسن من مصر بشكل واضح، اصبح يتفوق علينا فرق افريقية وليست اوروبية".

وأشار إلى أن منتخب نيجيريا من الوارد أن يتوج بطلا لأمم افريقيا لو سارت الأمور بشكل طبيعي، موضحا ان المنتخب النيجيري بدأ البطولة بشكل غير جيد، لكن تطور مستواه بشكل واضح.