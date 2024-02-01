تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقتل شاب

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بقتل شاب بالاشتراك مع 8 متهمين آخرين بكرداسة، لجلسة 28 فبراير.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم 7806 لسنة 2020، جنايات مركز كرداسة أن المتهم "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، للمحاكمة الجنائية؛ أن المتهمين المحالين في القضية كلا من "أحمد. س"، 34 سنة، مدير أمن احد المولات الشهيرة، و"محمد. م"، 50 سنة، سائق، و"خالد. ز"، 41 سنة، عامل، "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، حارس خاص، "رمضان. م"، هارب، 24 سنة، حارس خاص، "كامل. ق"، 49 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و"رزق. ق"، 55 سنة، عامل، "عبدالعاطي. م"، هارب، 35 سنة، عامل، "أحمد. م"، محبوس، 43 سنة، صاحب مكتب مقاولات.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه "قذافي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من غرائمهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية -بنادق آلية.

وتوجهوا صوبه إلى المكان الذي أيقنوا حضوره، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهمان الرابع والخامس وابل من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم قاصدين إزهاق روح أيا منهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الأول وحتى الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

ووجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة -بنادق آلية سريعة الطلقات-، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقات آلية- مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وآخر متوفى "قذافي. ع"، واستخدموهما، کفریقین قبل بعضهم البعض وأيا ممن تسوقه الظروف من المتواجدين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وفرض حراستهم للأرض الخاصة بالشركة.

وترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية " بنادق آلية " وذخائر، وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات سابقة الوصف.