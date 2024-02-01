أمينة خليل تسرق الأضواء بلوك جذاب في العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون"

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها داخل إحدى السينمات، لحضور العرض الخاص لفيلمها "أنف وثلاث عيون"، مستعرضة أنوثتها بملابس شتوية أنيقة وجذابة.

أمينة خليلة تستعرض جمالها بتنورة مكشوفة ومجوهرات أنيقة

وإرتدت أمينة خليل تنورة باللون الأبيض، ومكشوفة من إحدى الساقين، ونسقت عليه بلوزة بيج مصنوعة من الصوف ذات الرقبة العالية، وفوقها معطف طويل بنقشة الكاروهات وباللون الرمادي الأنيق.



الفنانة أمينة خليل

وانتعلت أمينة حذاء ذا كعب عالٍ باللون الرمادي، وحملت حقيبة كروس نفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، ضمت أقراط كبيرة الحجم، بالإضافة لأساور في أحد اليدين، وخاتم في اليد الآخرى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد الكتفين وظهرها بصيحة الويفي، وزينته بقبعة باللون البيج؛ لتضيف لمسة جذابة للوك.

ووضعت مكياج ناعم وهاديء يكشف جمال ملامحها، فإكتفت بماسكرا سوداء وظلال العين بدرجات البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح الجذاب.