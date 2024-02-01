200 مليون مشارك حول أنحاء العالم.. وزيرة الهجرة تؤكد نجاح "اتكلم عربي"

أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى اعتناء المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي" بتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن ذلك يعد إيمانًا منا بأهمية دور اللغة العربية في تشكيل وجدان الأجيال القادمة وحرصًا منا على تعميق الولاء والانتماء لدى أبناء المصريين بالخارج حتى لا يقعوا فريسة للأفكار الهدامة والمعلومات المغلوطة.

وتابعت وزيرة الهجرة: "قد نجحت المرحلة الأولى من المبادرة على تشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية والوصول لأكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم".

ونوهت السفيرة سها جندي، الى أنه في خلال العام 2023، أطلقت وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة، وذلك من خلال المعسكرات التفاعلية والتي كان آخرها في سبتمبر الماضي باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية ومشاركة نحو 45 طفلا، من أبناء المصريين بالخارج.

جاء ذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، كمتحدث رئيسي، حيث تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جناح الأزهر الشريف، ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55، برفقة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من علماء الأزهر الشريف.