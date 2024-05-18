الأهلى ضد الترجي.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي على نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى ضد الترجي.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي على نهائي دوري أبطال إفريقيا عرضت قناة beIN SPORTS مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر.

بثت قناة بين سبورت مباشرة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام ٢٠٢٤. وتمكنت الجماهير من مشاهدة هذه المباراة الهامة بين النادي المصري والفريق التونسي في المباراة الأولى من نهائي البطولة، وذلك في تاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٤. سيتم عرض بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي على قناة بين سبورت في هذا النهائي الهام.

وتمكن الأهلي من التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك عقب تخطي فريق مازيمبي، عندما فرض عليه التعادل السلبي في عٌقر داره بالكونغو بمباراة الذهاب، قبل الفوز عليه في لقاء الإياب بستاد القاهرة الدولي بثلاثية كاسحة.

بينما تأهل فريق الترجي التونسي، إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك عقب تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بثنائية نظيفة بمجموع المباراتين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري مارسيل كولر على التشكيل التالي:-

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى : مصطفى شوبير

بينما في خط الدفاع : علي معلول ، محمد عبد المنعم ، رامي ربعية ، محمد هاني

ويأتي في خط الوسط : أكرم توفيق ، مروان عطية، إمام عاشور

بينما يأتي في خط الهجوم : رضا سليم ، وسام أبو علي ، بيرسي تاو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2024 ، ومن المقرر أن تذاع مواجهة الأهلي والترجي على قناة beIN Sport 6 HD.

معلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

بينما أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي ، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 ، الي المعلق الرياضي عصام الشوالي عبر القناة الصوتية الأولي ، وعلي القناة الصوتية الثانية المعلق الرياضي علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي الان

بينما تنطلق صافرة بداية المباراة الأهلي والترجي ، اليوم السبت 18 مايو الجاري 2024 ، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يستعد الفريق الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ملعب حماد العقربي، ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.