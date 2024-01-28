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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية. 

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وأقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبحضور الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا. 

كما حضر معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

معرض مشروعات طلاب الفوتوغرافيا في جامعة حلوان 

جاء ذلك في إطار حرص رئيس جامعة حلوان على تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في تسويق كليات الجامعة من خلال أفكار وأعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية، بعد توجيهه لذلك في اجتماع مجلس الجامعة. 

وكان الدكتور وائل عناني رئيس القسم قد وجه الطلاب باختيار مشروعات تتمثل في تسجيل فيديوهات وثائقية عن كليات الجامعة لإظهار منشآت الجامعة والرموز البارزة بها. كما تم تشكيل مجموعات عمل لتوزيع الطلاب على مختلف كليات الجامعة، حيث قام الطلاب بتصوير العديد من الكليات وإظهار إمكانيات كل كلية ومراكزها.

رئيس جامعة حلوان يكرم الطلاب المتميزين

معرض طلاب جامعة حلوان 

وفي ختام المعرض، وجه رئيس جامعة حلوان الشكر لطلاب قسم الفوتوغرافي على جهودهم في معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون. 

وكرّم رئيس جامعة حلوان الطلاب المتميزين  منهم على جهودهم خلال تحكيم مشروع طلبة بكالوريوس  الفصل الدراسي الأول 2024/2023 .


 

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