الرئيس الأمريكي يوقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنين الذي يقومون باستهداف الفلسطينيين وتقويض السلام في الضفة الغربية، وتتضمن الإجراءات عقوبات مالية وقيود على التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين وعدم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها نقلا عن مسئول أمريكي.

الرئاسة الفلسطينية: قرار الكونجرس سيؤثر في دور أمريكا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وفي سياق آخر، استنكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، "قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلبًا في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، القائم على أسس الشرعية الدولية، وفق حل الدولتين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".

ووصف البيان القرار بـ"الخطير"، مؤكدة أنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".

وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها، بالقول إن "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".