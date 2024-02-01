مشيرة خطاب: أزمة غزة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني والإدارة المصرية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر لعبت دورا كبيرا في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضافت خطاب، خلال ندوة "دور الصحافة والإعلام والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الحرب"، والتي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، بمشاركة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري والكاتب الصحفي والنائب محمود مسلم، والنائب محمود بدر، والروائى الفلسطيني ناجي الناجي، أن تغير الأحداث فيما يتعلق بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يعد تطورا كبيرا ألحق هزيمة نكراء بالاحتلال.

وأفادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تعد تحول خطير جدا من المحكمة تجاه دولة كانت تتباهى أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.

ونوهت خطاب، إلى أن إسرائيل تواجه الآن تهمة خطيرة جدا، وتؤكد التزاما حاليا على كل الدول لحماية الضحايا من الجرائم ضد الإنسانية وهو تحول جوهري لصالح الحق الفلسطيني.

وأوضحت خطاب، أن أزمة غزة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني والإدارة المصرية في المفاوضات لحل الوضع المتأزم الراهن، مضيفة: "مايتردد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ادعاءات فلايوجد حق لمحتل في الدفاع عن نفسه".

وأشارت رئيس المجلس، إلي وجود فرصا سانحة لتحقيق الحق الفلسطيني أكبر من أي وقت مضى على الرغم من فداحة الخسائر البشرية في أرواح الفلسطينيين ما بين أطفال ونساء ورجال، فضلا عن تدمير مناطق واسعة وفقدان بنيتها التحتية.