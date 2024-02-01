الأرصاد تحذر من حالة الطقس على أغلب الانحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر، نتيجة سيطرة المنخفض الجوي والكتل الهوائية شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

تحذير من حالة الطقس

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لا تزال معظم أنحائها تحت سيطرة منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، والتي تسببت في هذا الانخفاض الملموس في درجات الحرارة صباحًا ومساءً على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الهيئة في بيان: تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة على مناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل إلى القاهرة وشمال الصعيد خفيفة، وتستمر هذه الأجواء على مدار اليوم.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يرجى متابعة النشرات والتحديثات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل دوري للتعرف على كل ماه وجديد في حالة الطقس.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: اليوم الخميس نسجل أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، بـ 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أما سانت كاترين تسجل 3 تحت الصفر.

وأضافت غانم، نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على المحافظات الشمالية، لأنها أكثر تأثرًا بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، مع وجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.