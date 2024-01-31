درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر

حالة الطقس والأرصاد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وسط حالة الصقيع التي تمر بها البلاد، بدرجات حرارة تصل تحت الصفر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة الطقس في مصر غدًا الخميس الموافق 1 فبراير 2024، مؤكدة برودة الطقس مع سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي، إن البلاد تشهد استمرارا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقسا باردا في النهار، وشديد البرودة خلال الليل على كافة الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة تحت الصفر في جبال سانت كاترين

وتسجل درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى، تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، فضلًا عن فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من مطروح الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ الدقهلية دمياط بورسعيد شمال سيناء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 فبراير 2024:

القاهرة الكبرى: 15، الصغرى 8.

الإسكندرية: العظمى 15، الصغرى8.

العلمين الجديدة: العظمى 14، الصغرى 8.

مطروح: العظمى 15، الصغرى 8.

سيوة: العظمى 13، الصغرى 4.

سانت كاترين: العظمى 9، الصغرى -3.

قنا: العظمى 17، الصغرى 6.

المنيا: العظمى 14، الصغرى 4.