الطقس الآن.. تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق

الطقس الآن.. تستمر التقلبات الجوية على معظم الأنحاء حيث من المتوقع سقوط أمطار علي السواحل الشمالية تكون متوسطة الي غزيرة الشدة رعدية ويصاحبها سقوط لحبات البرد تكون متوسطة الشدة علي محافظات الدلتا ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى القاهرة وشمال الصعيد.

ويستمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من( مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من المنوفية - الغربية - الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة - الجيزة - القليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد.

وجاءت درجة الحرارة الأن طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٨ درجات مئوية

السواحل الشمالية الغربية ٨ درجات مئوية

السواحل الشمالية الشرقية ٩ درجات مئوية

شمال الصعيد ٦ درجات مئوية

جنوب الصعيد ٨ درجات مئوية

كما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين